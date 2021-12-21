Пребывание на природе уменьшает чувство одиночества на 28% у жителей городов. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона, сообщает The Guardian.
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