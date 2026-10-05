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Болезни повысили риск гибели тканей кораллов во время жары во Флориде

Болезни повысили риск гибели тканей кораллов во время жары во Флориде

Во время морской волны жары 2023 года во Флорида-Кис поражённые болезнью ткани кораллов оказались уязвимее здоровых.

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