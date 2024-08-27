Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы

Пока Павел Дуров ожидает суда во Франции, Марк Цукерберг, глава компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), владелец двух крупнейших социальных сетей (Facebook и Instagram), заявил о давлении с целью цензурирования контента, которое на него оказывало правительство США в период пандемии.
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