Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы

Пока Павел Дуров ожидает суда во Франции, Марк Цукерберг, глава компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), владелец двух крупнейших социальных сетей (Facebook и Instagram), заявил о давлении с целью цензурирования контента, которое на него оказывало правительство США в период пандемии.