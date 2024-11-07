Путин готов к диалогу с Трампом

Готовность к возобновлению контактов с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом выразил президент России Владимир Путин 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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