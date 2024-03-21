В Приморье за взятки по «вне очереди» накажут экс-заведующую отделением госучреждения

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением судебно-медицинской экспертизы, получавшей взятки за «обслуживание вне очереди», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.