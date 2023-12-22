Неожиданно: МТС запускает производство базовых станций 5G

Россия нуждается в современных базовых станциях. Компания МТС неожиданно выступила в качестве производителя оборудования для сетей пятого поколения в лице принадлежащей ей фирмы «Иртея», специализирующейся на разработке оборудования для … .
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