«Слован» не смог обыграть люксембургский клуб в квалификации ЛЧ

Словацкий «Слован» и люксембургский «Свифт Эсперанж» разошлись миром в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся 12 июля на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе.
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