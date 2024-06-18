Балерины у себя в спальне

Фотопроект фотографа Демона Далена показывает, как живут балерины в своих квартирах в Нью-Йорке. Все снимки были сделаны в спальнях девушек, а сами они застыли в балетных па, но не одетые в балетную пачку, а в пижамах, нижнем белье и прочей домашней одежде.