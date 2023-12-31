Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России

АТ Андрей Тоболов Надо меньше писать, говорить, а спокойно и тихо делать все необходимое для защиты наших сел и городов.

Валерий Ворожищев Вероятно других вариантов в отношении Украины нет. Да, будут жертвы, большие, м.б. очень большие. Загадка, почему народ молчит и терпит своё абсурдное положение, не понимая, что эта бойня устроена мировым паразитизмом руками украинцев, в которых превратили русских.