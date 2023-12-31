В зоне проведения специальной военной операции назрело время для суперудара, который раз и навсегда отобьёт у киевского режима желание продолжать террористические атаки.
Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России
Комментарии
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АТ
Андрей Тоболов
Надо меньше писать, говорить, а спокойно и тихо делать все необходимое для защиты наших сел и городов.
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9 час.
Валерий Ворожищев
Вероятно других вариантов в отношении Украины нет. Да, будут жертвы, большие, м.б. очень большие. Загадка, почему народ молчит и терпит своё абсурдное положение, не понимая, что эта бойня устроена мировым паразитизмом руками украинцев, в которых превратили русских.
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5 час.
Наталья Иванова
Когда??? Когда будут уничтожено нацистское население украины? На украине все до единого нацисты - от новорожденного до глубоких стариков!
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1 час.
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