Депутаты и активисты посетили частный дом престарелых "Уют" в Туле

Активисты волонтерского центра "Единой России" совместно с депутатом Госдумы Андреем Парфеновым и руководителем Тульского регионального отделения МГЕР, депутатом городской Думы Никитой Бурвиковым посетили дом престарелых "Уют" в областном центре.
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