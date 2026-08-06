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Регионы России

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Machenike обновила 17-дюймовую игровую линейку Star 17 с платформой AMD

Machenike обновила 17-дюймовую игровую линейку Star 17 с платформой AMD

Главной особенностью новинок является использование полностью разблокированных видеокарт с динамическим повышением мощности (Dynamic Boost) до 115 Вт без искусственных ограничений TGP, что часто востребовано у покупателей игровых ноутбуков.

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