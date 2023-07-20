ТОТО. РПЛ-2023/24. Вы ещё не соскучились по футболу? прогноз на 1-й тур

Лена Мисько

Максим Комаров его прогноз: 1-й тур 21 июля (пятница) 19:00 «Динамо» – «Краснодар» У Динамо новый Личка и от них многого ждут. Я не уверен, что футболисты уже научились играть в его футбол: вертикальный и быстрый. Да и исполнители, которые были у него в Оренбурге, как бы не превосходят нынешний состав Лубяночки. То есть, шишек они набьют. Краснодар должен быть более организован, просто потому, что Ивич уже работает там прилично. 1-2, Победа Краснодара 22 июля (суббота) 13:00 «Урал» – ЦСКА Урал там как-то нечеловечески усилился, по слухам. Оплеухи ЦСКА не избежать:) 1-0, Победа Урала 15:15 «Пари НН» – «Зенит» Юран на старте - к потере очков! Ну и Семаку еще предстоит понять, как играть без Вендела/Кузяева, а, скорее всего, и без Малкома. Даже схемы, похоже, окончательно утвержденной, нет! Выиграть у нас у Нижнего кишка тонка, но! Сюрпризы возможны. Ничья, 1-1 17:30 «Локомотив» – «Рубин» Не думаю, что у Дзюбы возникнут проблемы. Хотя, собственно, сам Артемий в сезон обычно «вползает», а не «врывается». 3-0, Победа Локомотива 20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов» От Ахмата жду очень многого, а Самаре еще в том сезоне можно было заслуженно улетать в пердив. Все-таки, осваивая бюджет не самого бедного региона, можно и не так активно раздавать своих футболистов. Супер поколение Чертаново выбрано, нового нет. Как оно всегда и бывает. 3-0, Победа Грозного 23 июля (воскресенье) 17:30 «Спартак» – «Оренбург» Меня смущает тренер - Иржи Ярошик:) По ходу, не только меня. Говорят, что и латиносы Оренбурга не в восторге. Жаль, при прежнем тренере я бы однозначно поставил на Оренбург. А так, ну дам мясу призрачный шанс:) Не будем забывать, что они вернулись - чтобы править! После феерической победы над Нефтчи. 2-1, Победа Спартака 20:00 «Ростов» – «Факел» А вот Ростов своих не роздал! Да еще кем-то и пополнился. Как-то даже жаль, что Диму Васильева им не дали на апгрейд:) 3-1, Победа Ростова 20:00 «Сочи» – «Балтика» Тут поставлю на хозяев - против дебютанта в первом туре обязаны. Хотя, и от Сереги Игнашевича жду многого. Но, чуть позже. 1-0, Победа Сочи