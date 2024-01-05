В парламенте Крыма назвали главу МИД Польши Сикорского клятвопреступником

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал клятвопреступником министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, подпись которого стоит под «гарантиями» экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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