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Японские власти отреагировали на российские контрсанкции, назвав их «неприемлемыми»

Японские власти отреагировали на российские контрсанкции, назвав их «неприемлемыми»

Россия вела ряд ограничений в отношении Токио в ответ на введенные Японией санкции. Японские власти в лице премьер-министра страны Фумио Кисиды тут же отреагировали на российские контрсанкции.

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