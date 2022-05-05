Японские власти отреагировали на российские контрсанкции, назвав их «неприемлемыми»

Россия вела ряд ограничений в отношении Токио в ответ на введенные Японией санкции. Японские власти в лице премьер-министра страны Фумио Кисиды тут же отреагировали на российские контрсанкции.
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