Дональд Трамп на саммите «Большой семерки», 15 июня 2026 года © Evelyn Hockstein/ReutersОт Европы «ничего не останется», если ее лидеры не пересмотрят кардинально свою миграционную политику.
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