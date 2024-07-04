В Омске только сейчас, практически в середине лета, начали очищать от мусора дно Иртыша у официально открытых пляжей.
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В Омске только сейчас, практически в середине лета, начали очищать от мусора дно Иртыша у официально открытых пляжей.