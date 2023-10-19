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Нижегородская правда

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В Дзержинске после ремонта 22,5 км теплосетей восстановлено благоустройство

В Дзержинске после ремонта 22,5 км теплосетей восстановлено благоустройство

19 октября в рамках рабочего объезда глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом городской Думы Евгением Минервиным и директором Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс» Александром Фроловым проверили благоустройство общественных пространств после реконструкции магистральных тепловых сетей.

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