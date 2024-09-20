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РЭО и «Ресурс» рассказали о потребности в ESG-специалистах на Дне карьеры в РУДН

РЭО и «Ресурс» рассказали о потребности в ESG-специалистах на Дне карьеры в РУДН

Специалисты Российского экологического оператора и Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» выступили с докладами на Дне карьеры в Институте экологии Российского университета дружбы народов (РУДН).

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