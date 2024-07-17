Рузиль Минекаев сыграет главную роль в новом фильме «Руслан и Людмила»

Российский кинематограф готовится к созданию очередного грандиозного фэнтези-блокбастера. Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о начале работы над масштабной экранизацией бессмертного произведения А.
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