Индия планирует к 2030 году осуществлять космические полеты не оставляя мусора на орбите

Художественная иллюстрация космического мусора на орбите Земли / © NASA Подобные методы вывода полезной нагрузки на орбиту будут использоваться, чтобы сделать будущие миссии «свободными от мусора» к концу этого десятилетия, заявил глава ISRO С.
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