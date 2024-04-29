Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вторая попытка Абрамовича принести мир? Или что стоит за активным очернением олигарха. И почему Путин все еще доверяет Абрамовичу

Вторая попытка Абрамовича принести мир? Или что стоит за активным очернением олигарха. И почему Путин все еще доверяет Абрамовичу

Уже несколько недель российскому обществу пытаются навязать дискуссию вокруг откровенно неудачной новой попытки «лондонских деградантов» (иначе назвать остатки узколобой и агрессивной команды Навального не получается) – развенчать образ Бориса Ельцина.

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