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Царьград

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Жёсткий разговор России и США: Итог оказался страшным – "американцы выстрелили себе в ногу"

Жёсткий разговор России и США: Итог оказался страшным – "американцы выстрелили себе в ногу"

Reuters раскрыл детали встречи министра финансов США Скотта Бессента с Антоном Силуановым. По данным агентства, американец фактически поставил условие: пока украинский конфликт не завершится, ни о каких экономических соглашениях речи быть не может.

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