Жёсткий разговор России и США: Итог оказался страшным – "американцы выстрелили себе в ногу"

Reuters раскрыл детали встречи министра финансов США Скотта Бессента с Антоном Силуановым. По данным агентства, американец фактически поставил условие: пока украинский конфликт не завершится, ни о каких экономических соглашениях речи быть не может.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Событие, которое ...
- Депутат Госдумы п...
- Силы мира Тыграя:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым