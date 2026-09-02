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В Петербурге депутат отсудил 652 тыс. рублей за неработающий чат-бот для выборов

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании 652,5 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя Александры Моисеевой в пользу депутата муниципального совета МО «Семёновский» Алексея Доссона.

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