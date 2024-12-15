Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани заявил о неправомерном нападении Израиля

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику.
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