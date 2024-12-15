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Политика как она есть

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Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани заявил о неправомерном нападении Израиля

Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани заявил о неправомерном нападении Израиля

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
За что боролись на то и напоролись
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13 час.
Е Пронина
ну,, пусть попробует с Израилем повоевать со своими ваххабитами, пример Газы ему в помощь)
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13 час.

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