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Шэй Гилджес-Александер о стычке после матча с Грецией: «Хотел объяснить, что так играть нельзя»

Шэй Гилджес-Александер о стычке после матча с Грецией: «Хотел объяснить, что так играть нельзя»

«Мне показалось, что пятый номер (Яннулис Ларендзакис) врезался в Никила Александера-Уокера после свистка без каких-либо причин, так что хотел объяснить ему, что так играть нельзя», – заявил Шэй Гилджес-Александер.

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