Западные чиновники никак не могут определиться с тем, как же всё-таки может закончиться конфликт на Украине, однако в любом случае делают заявления о том, что дело может так или иначе двигаться к столу переговоров.
Популярные статьи
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ
Свежие комментарии