Военное обозрение

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Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам

Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам

Западные чиновники никак не могут определиться с тем, как же всё-таки может закончиться конфликт на Украине, однако в любом случае делают заявления о том, что дело может так или иначе двигаться к столу переговоров.

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