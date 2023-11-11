Украина пригрозила России ответными ударами по энергетической инфраструктуре

В случае атак России по энергообъектам Украины предстоящей зимой Киев может нанести ответные удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре на российской территории, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в беседе с Politico.
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