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Царьград

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В Новосибирске завершаются гидравлические испытания теплосетей ТЭЦ-2

В Новосибирске завершаются гидравлические испытания теплосетей ТЭЦ-2

В Новосибирске завершается программа гидравлических испытаний тепловых сетей. Заключительный, тринадцатый по счету этап проверки трубопроводов на прочность и плотность стартует в воскресенье, 23 августа, и продлится по 26 августа включительно.

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