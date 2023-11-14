Шубодеров "в мешке" для губернатора Махонина

В Пермском крае опять волнительно: наши читатели пишут, якобы губернатор Дмитрий Махонин заселил инвалидов и ветеранов СВО в аварийное, пожароопасное здание, которое купили за бюджетные миллионы у того, кого злопыхатели называют "кошельком" губернатора Дмитрия Шубодерова.
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