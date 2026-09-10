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Пронедра

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Пророчества старца Нектария об Орле и Ястребе взорвали интернет

Пророчества старца Нектария об Орле и Ястребе взорвали интернет

Слова старца Нектария о России, Украине и Церкви стали вирусными. Разбираем, что стоит за метафорами Орла и Ястреба, и почему им верят даже скептики.

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