Академик РАН Онищенко посоветовал готовиться к новым пандемиям

Мировое сообщество накроют новые пандемии, и нужно к ним подготовиться. Академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал создать более совершенные методы диагностики и способы быстрого выпуска вакцин, рассказал ТАСС.