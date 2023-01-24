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Академик РАН Онищенко посоветовал готовиться к новым пандемиям

Академик РАН Онищенко посоветовал готовиться к новым пандемиям

Мировое сообщество накроют новые пандемии, и нужно к ним подготовиться. Академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал создать более совершенные методы диагностики и способы быстрого выпуска вакцин, рассказал ТАСС.

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