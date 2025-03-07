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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Геннадий Хрипунов
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Как ещё уконтрапупить мировую атмосферу?

Минутка  прожектов.Все    следящие   за  политической    обстановкой   добрые  русские  люди  не  могут  не  заметить,  что  как  бы     агент  Донни   не  стремился    развалить  всё  в  посудной  лавке,   получается  у  него  пока  что  не  очень -  шуму, то  есть  разговоров, много, а    дел, особенно  на  международной  арене, что-то  не  видно.

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