Беременная Мирослава Карпович купила авто Exlantix за 7,7 млн рублей

Актриса театра и кино Мирослава Карпович стала владелицей нового флагмана гибридной линейки Exlantix, шестиместного полноразмерного внедорожника ET8, стоимостью около 7,7 млн рублей.
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