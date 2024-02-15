Федпроект "Искусственный интеллект" войдет в нацпроект по экономике данных

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490, опубликованным на сайте официального опубликования правовых актов, федеральный проект "Искусственный интеллект" будет интегрирован в национальный проект по формированию экономики данных к 1 июля 2024 года .