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Федпроект "Искусственный интеллект" войдет в нацпроект по экономике данных

Федпроект "Искусственный интеллект" войдет в нацпроект по экономике данных

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №490, опубликованным на сайте официального опубликования правовых актов, федеральный проект "Искусственный интеллект" будет интегрирован в национальный проект по формированию экономики данных к 1 июля 2024 года .

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