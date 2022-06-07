Самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ 152-мм боеприпасом «Краснополь» в ходе специальной военной операции

Самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С» уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ 152-мм боеприпасом «Краснополь» в ходе специальной военной операции

«Краснополь» – высокоточный боеприпас, позволяющий с высокой точностью поражать цели, в т.ч. малоразмерные.

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