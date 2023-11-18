Залужный предложил Зеленскому воевать против ВС РФ роботами

РИАМО - 18 ноя. Главнокомандующий украинской армией ВСУ Валерий Залужный предложил лидеру страны Владимиру Зеленскому воевать против российских войск роботами, когда закончатся бойцы ВСУ, сообщает «Царьград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии