Страна и люди
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Страна и люди

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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 километров

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8 километров

В Камчатском крае зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту до 8 тысяч метров. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем Telegram-канале, ссылаясь на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

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