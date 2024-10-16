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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 16 октября

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 16 октября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57 мотопехотной и 92 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области.

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