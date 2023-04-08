Аргументы недели

98 613 подписчиков

В ЮАР активно готовятся к саммиту БРИКС и очень ждут Владимира Путина

В ЮАР активно готовятся к саммиту БРИКС и очень ждут Владимира Путина

Южно-Африканская республика (ЮАР) активно готовится к проведению в августе 2023 года саммита БРИКС и ждет приезда президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх