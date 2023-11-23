К продаже сим-карт хотят подключить полицию. Правительство намерено ужесточить проверки абонентов

Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка сотовой связи возможные изменения в регулировании оборота сим-картКак сообщает «Коммерсантъ», правительство считает нужным ввести активацию проданных операторами сим-карт только после проверки паспортных данных абонента в МВД.