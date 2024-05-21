Лимонные плитки на жару. За 25 минут делаем холодный освежающий десерт

В жаркую погоду хочется особенного прохладного десерта. Мы его сделаем из лимона — охлажденные плитки получаются удивительно освежающими, а самое главное, не содержат традиционного сдобного теста и сахара, так что за фигуру переживать не стоит.
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