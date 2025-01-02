Боевая машина 9А331М зенитно-ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2» на форуме «Армия-2024».
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Боевая машина 9А331М зенитно-ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2» на форуме «Армия-2024».
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