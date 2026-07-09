Uzbekistan Airports и Air China договорились расширить маршруты

Китайская Air China планирует запуск новых рейсов в Узбекистан, включая Ферганскую область. В ходе встречи с Uzbekistan Airports обсуждено увеличение полетов Пекин-Ташкент-Пекин до семи раз в неделю, с целью расширения транспортной сети между странами.