❗️Все решения по кадрам в администрациях Крыма будут определены до выборов (в сентябре) Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️Все решения по кадрам в администрациях Крыма будут определены до выборов (в сентябре) Глава Крыма Сергей Аксёнов.