«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

МОСКВА, 25 мая, ФедералПресс. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, предварительное голосование, отмечающее в этом году свое 16-летие, играет важную роль в выявлении компетентных и уважаемых кандидатов, что способствует увеличению заинтересованности избирателей из года в год.