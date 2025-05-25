«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования

МОСКВА, 25 мая, ФедералПресс. По словам секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, предварительное голосование, отмечающее в этом году свое 16-летие, играет важную роль в выявлении компетентных и уважаемых кандидатов, что способствует увеличению заинтересованности избирателей из года в год.
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