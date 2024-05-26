Театр абсурда
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Театр абсурда

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Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Штаты долго надеялись, что Россия не рискнёт ответить

Надежды оказались напрасными. Как, находясь в ладу с мозгами и зная, что на территории России находятся активы США, многократно превышающие активы России, находящиеся на территории США, они могли решиться на кражу наших активов?.

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