Стоимость вторичного жилья в России обновила исторический максимум

РИА Новости/Антон Денисов Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России обновила исторический максимум по итогам ноября, рассказала замдиректора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова.
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