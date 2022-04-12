Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству "Прайм", что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству "Прайм", что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна.
Свежие комментарии