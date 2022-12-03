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В Греции произошёл инцидент с поездом, транспортировавшем военную технику предположительно для Украины

В Греции произошёл инцидент с поездом, транспортировавшем военную технику предположительно для Украины

2 декабря возле греческого порта Александруполис произошёл инцидент с военным эшелоном НАТО. Об этом проинформировали общественность местные СМИ, ссылаясь на представителей Компартии Греции.

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