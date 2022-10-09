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Советник Захарченко против ответных «символических» ударов по Киеву: «Бешеную собаку – только пристрелить» (Видео)

Советник Захарченко против ответных «символических» ударов по Киеву: «Бешеную собаку – только пристрелить» (Видео)

Наивно полагать, что киевский режим, который с благословления западных хозяев превращает в фарш собственный народ, начнёт бояться совершать «медийные» теракты в РФ, как подрыв Крымского моста, после таких же символических мер в отношении себя.

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